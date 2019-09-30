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Ankara’da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

ANKARA Mamak'ta kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi.

3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Valilik açıklama yaptı

Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. Şahin yaptığı açıklamada ''3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti'' dedi

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