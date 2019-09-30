Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Zap bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kU5M0pvDNt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2019
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