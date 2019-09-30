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Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay! İçimden oh olsun demek geliyor

Sosyal medya hesaplarını etkin kullanmasıyla ve her şeye laf yetiştirmesiyle bilinen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Melih Gökçek bu sabah oluşan metrobüs yoğunluğuyla ilgili öyle bir paylaşımda bulundu ki...

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan uzun insan kuyruğuna ilişkin görselleri sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Ders olsun inşallah

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüs sefer sayılarını azalttığını belirten Gökçek, "Kuyruğu görüyor musunuz? İçimden oh olsun demek geliyor ama diyemiyorum. Ders olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Gökçek'in paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

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