Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay! İçimden oh olsun demek geliyor

Sosyal medya hesaplarını etkin kullanmasıyla ve her şeye laf yetiştirmesiyle bilinen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Melih Gökçek bu sabah oluşan metrobüs yoğunluğuyla ilgili öyle bir paylaşımda bulundu ki...
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan uzun insan kuyruğuna ilişkin görselleri sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Ders olsun inşallah
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüs sefer sayılarını azalttığını belirten Gökçek, "Kuyruğu görüyor musunuz? İçimden oh olsun demek geliyor ama diyemiyorum. Ders olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Gökçek'in paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.
İşte Gökçek'in o paylaşımı;
İSTANBUL ALTUNİZADE.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 30, 2019
İMAMOĞLU METROBÜS SEFER SAYILARINI AZALTMIŞ...
KUYRUĞU GÖRÜYOR MUSUNUZ?
İÇİMDEN OH OLSUN DEMEK GELİYOR AMA DİYEMİYORUM
DERS OLSUN İNŞAALLAH... https://t.co/doEk8vGO8d
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Altunizade metrobüs durağında zor anlar yaşandı