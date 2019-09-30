Akit yazarı Ali Karahasanoğlu İmamoğlu'nu yerden yere vurdu

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, AFAD toplantısına çağrılmadığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Biz ne adam olduğunu biliyorduk ama İstanbul seçmeni ısrar etti, seni başkan seçti" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, İmamoğlu için "Kibir onda, şov onda, yalan onda, hayatı ile söyledikleri arasındaki uçurum ortada dedik, inandıramadık. Şimdi teker teker ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Bu adam o makamı kaldıramaz' dedik, dinletemedik" diyen Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Muhterem 'Beni çağırmadılar, onun için gitmedim' diyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, bizzat kendisinin göreve getirdiği genel sekreter yardımcısı, AFAD toplantısına katılıyor. Yine büyük oranda kendisinin görevlendirdiği büyükşehirin 47 çalışanı toplantıya katılıyor. Muhterem 'Beni çağırmadılar, onun için gitmedim' diyor.. Bir anlığına dediğini doğru kabul edelim.. Seni çağırmamış olsalar bile.. Daha 1.5 ay önce göreve getirdiğin genel sekreter yardımcın aynı toplantıya katıldığına göre.. Sana da, AFAD bilgilendirme yapmamış olsa bile.. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, sen o toplantıya katılması gereken doğal üyelerin içinde olduğuna göre.. Genel sekreter yardımcın sana bilgilendirme yapmış olması gerekirdi.

"Bir de 'Bu iş siyaset işi değil' diye, afra tafra yapıyorsun"

Haydi valilik sana bilgi vermedi.. Senin 'liyakatli bir insandır' diyerek, göreve gelmenin üzerinden 1 ay geçmiş iken, özenle seçip göreve getirdiğin genel sekreter yardımcın da mı, sana bilgi vermedi? Ki, bir de 'Bu iş siyaset işi değil' diye, afra tafra yapıyorsun..

"İstanbul seçmeni ısrar etti.. Seni başkan seçti"

Ordu Valisi’ne yaptığın saldırıda, çapın nedir ortaya çıkmıştı.. VIP’ten geçmek için, valiye bile hakaret etme ucuzluğunu yaptın.. Bir de, VIP’ten geçmek isteyen kendin değilmiş gibi, 'Kurban olayım, herkes gibi şurdan geçip gidelim' numarası çektin.. Biz ne adam olduğunu biliyorduk ama.. İstanbul seçmeni ısrar etti.. Seni başkan seçti.. Her şey çok güzel olacaktı..

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