HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta başkanlığı bırakacağı söylenen Fikret Orman için yeni hamle

Görevini bırakacağı sinyalini veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'den dikkat çeken açıklama geldi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Alınan kötü sonuçlar ve Fikret Orman'ın veda açıklaması ile taraftar adeta kabus yaşıyor.

Orman'ın görevine devam etmesi için Özmedir devrede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, camiadan yeterli destek göremediği gerekçesiyle olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın göreve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kendisine de söyleyeceğim

Hürriyet'in haberine göre Kulüpler Birliği Başkanı olan Orman’la çok iyi anlaştıklarını belirten Özdemir, “Fikret Orman başkanlığı bırakırsa, bu Türk sporu için büyük bir kayıp olur. Ayrılmasını istemiyorum. Bunu kendisine de söyleyeceğim. Daha önce iki kez aradım, ulaşamadım ama mutlaka konuşup devam etmesi gerektiğini söyleyeceğim” dedi.

Beşiktaş tepkili karşılandı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.

Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.

İlgili Haberler
Beşiktaş 1987-1988'den bu yana 6. hafta itibarıyla en az puanı topladı Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nagehan Alçı 'katil devlet' ifadesini savundu: Vatan kutsaldır ama devlet değil
Bakan Albayrak'tan 3 kamu bankasının konut kredilerinde faiz indirimi kararına ilişkin açıklama
Sergen Yalçın Beşiktaş'a mı geliyor? Görüştükleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti 21'nci yüzyılın en tartışmalı olayı
IMF'den açıklama: Türkiye'nin finansal destek talebi yok
Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
ALES sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak ALES geçerlilik süresi kaç yıl?
Nihat Özdemir Ali Koç'un çektiği fotoğrafın perde arkasını anlattı
29 Ekim resmi tatil mi 29 Ekim tatili hangi güne denk geliyor?
Trabzonspor Beşiktaş'a fark attı yerel basın kendinden geçti
Aşure günü bitti mi 2019 kaç gün daha aşure yapılır?
Mucize Doktor'da Ferman'dan Ali Vefa'ya kritik görev! 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Yorumlar 1 yorum