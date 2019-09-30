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Nihat Özdemir Ali Koç'un çektiği fotoğrafın perde arkasını anlattı

CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çok konuşulan fotoğraf hakkında yorum yaptı.

Cumartesi akşamı oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile küçük bir çocuğun fotoğrafını çekmiş ve bu fotoğraf kısa süre içerisinde yayılmıştı.

Katıldığı programda fotoğraf hakkında da yorum yapan Nihat Özdemir, "Galatasaray formalı bir çocuk maç sonrasında protokolün oraya geldi. Ali Koç ve benimle fotoğraf çektirdi. Sonra Mustafa Cengiz'e sarıldı. Ali Koç, 'Fotoğrafı ben çekeyim' dedi. Güzel bir durum oluştu." dedi.

Ali Koç'un cezasının kaldırılması hakkında konuştu

nihat özdemir

Tahkim Kurulu'nun Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezasını kaldırmasını yorumlayan Özdemir, "Mustafa Cengiz'e ceza verilmemesine nasıl saygı gösterildiyse, Tahkim Kurulu'nun Ali Koç'un cezasını kaldırmasına da saygı gösterilmeli" şeklinde konuştu.

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