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IMF'den açıklama: Türkiye'nin finansal destek talebi yok

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gary Rice, Türkiye'yi ziyaret eden IMF heyetinin muhalefet partileri ile yaptığı görüşmenin amacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Rice, basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin gelen soru üzerine yaptığı açıklamada, "Daha önce söylediğim gibi IMF heyeti geçtiğimiz birkaç haftada Türkiye'de Madde 4 kapsamında gözden geçirme çerçevesinde temaslarda bulundu. Gözden geçirme 23 Eylül'de tamamlandı" diye konuştu.

Türkiye'nin IMF'den finansal destek, program talebi yok

Dünya'nın aktardığı habere göre, IMF heyetinin alışıla gelen şekilde öncelikle Türk yetkililer ile bir araya geldiğini belirten Rice, heyetin daha sonra özel sektörden, siyasi partilerden temsilciler, akademisyenler ve düşünce kuruluşları ile bir araya geldiklerini vurguladı.

Rice, "Bu görüşmeler, geniş bir bantta görüşler toplama ihtiyacımız doğrultusunda yapıldı" diye konuştu.

Gary Rice ayrıca, Türkiye'nin IMF'den finansal destek, program talebi olmadığını da vurguladı.

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