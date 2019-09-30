Ekrem İmamoğlu 'işin aslı bu' deyip anlattı ama...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci AFAD toplantısına birim müdürlerinin çağrıldığı iddiasını sürdürdü. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, mağdur rolünü oynayan İmamoğlu'nun planının ters teptiğini yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği ve AFAD yetkililerinin katılımıyla düzenlenen ikinci Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmediği iddiası günlerdir konuşuluyor.

İmamoğlu ilk açıklamasında "Genel Sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada" dedi. Gizem yaratmakla eleştirilen İmamoğlu, iki gün sonra bu kez "Beni hiç kimse çağırmadı, çağırsalar giderdim" ifadelerini kullandı.

Masada yeri bile hazırdı

İstanbul Valiliği iddiaları yalanladı ve süreci ayıntılarıyla kamuoyu ile paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "masada yeri bile hazırdı" dedi.,

Birim müdürleri çağrıldı iddiası

İmamoğlu, son olarak Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu. İmamoğlu, AKYM'deki çalışmaların o gece bir sonraki sabah birim müdürlerinin merkezde hazır bulunması talimatıyla sona erdiğini iddia etti. İmamoğlu, İkinci günkü topLantıya birim müdürlerinin değil bakanlar vali ve ordu komutanın katıldığını söyledi.

Bu durumu canlı yayın sırasında TV ekranında gördüğünü söyleyen İmamoğlu, “26 Eylül'de nasıl Bağcılar yolundan dönüp koşa koşa gittiysem,. 27 Eylül sabahı da orada olurdum. Ancak birim müdürü çağrıldığı için birim müdürü arkadaşlarımız gitti” dedi..

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

Mağduriyet ekmeği boğazına dizildi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise farklı bir pencereden baktı. Merak edilen konuya ilişkin yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a göre İmamoğlu, “Yetişin dostlar, mağdur oldum” mesajı vermeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın “Davet ettik... Olmayan bir şey üzerinden bir şeyler çıkarılmasın” açıklamasına değinen yazar, "Ekrem Başkan’ın mağduriyet ekmeği, birazcık boğazına dizilmiş oldu." diye yazdı.

Adı batsın böyle terbiyenin

Kendisinin AFAD toplantısına çağırılmadığını ve 'devlet terbiyesi gereği' sustuğunu söyleyen İmamoğlu'nu eleştiren Hakan, "Çağrılmadım deyince mi devlet terbiyesizliği yapmış olacaksın? Adı batsın böyle terbiyenin Bırak devlet terbiyesini, hiçbir terbiye, haksızlık karşısında susmayı öğütlemez, öğütleyemez!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

İstanbul Valiliği'nin yeni açıklaması

Öte yandan İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun iddiaları sonrası ikinci kez şu açıklamayı geçti:

"İlimizde 26 Eylül 2019 saat 13.59’da meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve bu toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, 27 Eylül sabah saat 10.00’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Hasdal yerleşkesinde devam edilmesi kararlaştırılmış; bu toplantı için tüm görevliler orada bilgilendirilmiş ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından bizzat talimatlandırılmıştır.