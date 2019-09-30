Naci Görür kimdir aslen nereli kaç yaşında Naci Görür'ü eşi ve çocukları

İstanbul depremi hakkında yaptığı yorumlar ile dikkat çeken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün hayatı da merak ediliyor. Aslen Elazığlı olan Naci Görür 1947 doğumlu. 1999 depremi sonrası nitelikli araştırmalar yapan Naci Görür, evli ve iki çocuk babasıdır.

Son günlerde yaşanan depremlerin ardından Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür oldu. Peki Naci Görür kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Naci Görür'ün eşi ve çocukları kimdir?

Profesör Dr. Naci Görür 1947 yılında Elazığ'da doğdu. 1966 yılında İTÜ Maden Fakültesi’ne giren Profesör Dr. Naci Görür, Üniversiteyi İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile okudu. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Y.Mühendis olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar İTÜ’de asistan olarak çalıştı.

1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursu ile doktora yapmak üzere İngiltere’ye giden Profesör Dr. Naci Görür, London University, Imperial College, Royal School of Mines’da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı.

Profesör Dr. Naci Görür 1978’de Türkiye’ye dönerek İTÜ’de çalışmaya başladı. Bu üniversitede 1983’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi’nin dekanlığını yaptı. Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Görür, Türkiye’nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında araştırmalar yaptı.

Marmara Depremi sonrası en nitelikli araştırmaları yaptı

Profesör Dr. Naci Görür 1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi’nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösterdi ve çok sayıda ulusal ve uluslar arası proje yürüttü.

Profesör Dr. Naci Görür 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında NATO bilim ödülünü aldı.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası kurullardaki görevi dışında, TÜBİTAK’da Yer, Deniz, Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu Üyeliği (YDABÇAG), Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü ve Bilim Kurulu Üyeliği de yaptı. 2000 yılında aynı kurumun Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı’na getirildi. 2003–2010 arasında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. 2010 Haziran ayından itibaren tam zamanlı öğretim üyesi olarak tekrar İTÜ’ye döndü. Prof. Görür evli ve iki çocuk babasıdır.