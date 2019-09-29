Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan GSM açıklaması

İSTANBUL depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "GSM operatörü depreme karşı ortak hat kuracak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GSM şirketlerinin birleşeceğini, AFAD bünyesinde ortak, ücretsiz hat kurulacağının müjdesini verdi.

"GSM şirketlerinin kapasiteleri artacak"

Oktay, "Sadece biz şunu gördük, herhangi bir zamanda 20 milyon GSM şirketlerimizden aldığımız verilerdir bunlar. Şu anda 20 milyon kişinin birbirini aradığı hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Tabi teknik sebeplerle de kendileri bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler. Bir, mevcutta bizim Türkiye'de olan üç operatörümüzün toplam kapasitesi 118 milyon kişinin aynı anda haberleşiyor. Bunun 175 milyona çıkarılması, bunun ilgili operatörler arasında paylaşımını yaptık. 6 ay süre içinde bu kapasiteye ulaşacaklar. Vodafone da bir hafta süre istediler.

"3 operatör bir araya gelecek"

Asıl ses iletişimi; internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları; belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Afet anında sadece bu hattı kullanıyor olmaları. Kısmet olursa bu da bir üç aylık süre içerisinde bu hat ortak olarak bir şekilde hayata geçiriliyor olacak.

"3 ay içerisinde gerçekleşecek"

Üçüncüsü telsiz sistemi. Karar vericilerin ve depremi yönetecek ekiplerin kendi iletişimlerini kesintisiz sağlayabilecek hususların ayağa kaldırılması ve tamamlanması çalışmamız. Üç ay ve altı aylık süreler içerisinde tamamlıyor olacağız. Tekrar geçmiş olsun" şeklinde konuştu.