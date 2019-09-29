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PSG'den Galatasaray maçı öncesi video paylaşımı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında salı günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Paris Saint-Germain, bu maç öncesinde bir video paylaşımında bulundu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, salı günü Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Videoda, İstanbul'un tarihi güzelliklerinin yanı sıra Türk Telekom Stadyumu ve Galatasaraylı taraftarlardan da detaylar yer aldı.

PSG'nin bu videosu kısa sürede büyük etkileşim aldı ve beğeni topladı.

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