HABER /  SPOR

Antalyaspor Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, taraftarı önünde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçti. Bülent Korkmaz'ın ekibine 4 haftalık aranın ardından 3 puanı getiren goller 38'de Aatif Chahechouhe, 61'de Ufuk Akyol ve 90'da Hakan Özmert'ten geldi. Bu sonucun ardından Antalyaspor, 4 maç sonra galip geldi ve 8 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

22. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Donald'ın kaleci Boffin'le karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Diego'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nun sert vuruşunda, sol kale direğine çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak az fazla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Amilton'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

59. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

60. dakikada Diego'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada Antalyaspor karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Leschuk'tan aldığı pas sonrası topu ceza sahası ön çizgisine kadar süren Ufuk Akyol'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Charles'ın pasıyla ceza sahasına girmek üzere olan Gelson Dala, Mustafa Akbaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, faul düdüğünü çalarak Mustafa Akbaş'a sarı kart verdi. Ancak hakem Bahattin Şimşek daha sonra VAR'a gitti.

88. dakikada hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesinin ardından Gelson Gala'yı son adam olarak değerlendirerek, Mustafa Akbaş'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi ve BtcTurk Yeni Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada Antalyaspor, karşılaşmada farkı üçe çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in direkt kaleye şutunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor: 3 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol (Dk. 74 Chico), Amilton (Dk. 82 Mukairu), Chahechouhe, Hakan Özmert, Leschuk (Dk. 69 Gelson Dala)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Erkan Kaş), Acquah, Chaaleli (Dk. 62 Murat Yıldırım), Guilherme, Donald (Dk. 69 Eren Tozlu), Fofana, Jahovic

Goller: Dk. 38 Chahechouhe, Dk. 61 Ufuk Akyol, Dk. 90 Hakan Özmert (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Sakıb Aytaç, Dk. 90+1 Erkan Kaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 53 Ufuk Akyol, Dk. 82 Bülent Korkmaz (Teknik direktör), Dk. 90+4 Charles (Antalyaspor)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı
İstanbul'da 29 okulda 30 Eylül Pazartesi günü okullar tatil edildi
İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi TCG Kınalıada'nın özellikleri
Metin Feyzioğlu 'onlara yazıklar olsun' deyip veryansın etti
İmamoğlu ısrarla çağrılmadığını iddia ediyor! İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama
MİLGEM’in 4. gemisi Kınalıada donanmaya katıldı Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
İran petrol tesislerinin korunması için teyakkuza geçiyor
GS TV'de Cüneyt Çakır'a sert sözler
Fiyatlara yansıyacak! Karadeniz'de hamsi bolluğu balıkçıları sevindirdi
Doğu Perinçek'ten Suriye'yle ilgili konuşulacak iddia! CHP ABD'yle....
5.8'lik deprem korkuttu! İstanbul'da 2 günde rekor deprem sigortası yaptırıldı
Mehmet Ali Erbil eşleri kimdir hangi eşinden toplam kaç çocuğu var?
Yorumlar