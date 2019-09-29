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Doğu Perinçek'ten Suriye'yle ilgili konuşulacak iddia! CHP ABD'yle....

Vatan Partisi Başkanı Perinçek, "CHP, HDP ile tam bir ittifak kurdu. Bu ABD ile beraber olmak, ABD’nin güdümüne girmek demek" diye konuştu. Perinçek; ''CHP, ABD’nin Ortadoğu’daki mevzilenmesinin içinde yer alan bir siyaset izliyor'' açıklamasında bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. CHP’nin HDP ile ittifak kurarak ABD’nin güdümüne girdiğine söyleyen Perinçek şunları anlattı:

CHP benim gördüğüm kadarıyla Suriye sürecinin baltalayan bir rolü üstlenmiş durumda. Bu, ABD’nin projeleri içinde. CHP, HDP’yi koruyor, PKK’yı koruyor, kayyum atandığında karşı çıkıyor, PKK hendeklere gömüldüğü zaman ‘durun’ diyor, Fırat Kalkanı olduğu zaman, Afrin’e girildiğinde ‘Girmeyin’ diyor. CHP, ABD’nin Ortadoğu’daki mevzilenmesinin içinde yer alan bir siyaset izliyor. 

CHP HDP ile tam bir ittifak kurdu

CHP, HDP ile tam bir ittifak kurdu. Bu ABD ile beraber olmak, ABD’nin güdümüne girmek demek. ABD’nin bir numaralı planı adına Kürdistan dedikleri İkinci İsrail’e kurmak…CHP’ye de bakıyoruz her olayda her durumda Doğu Akdeniz dahil, Karadeniz dahil…Türkiye Mavi Vatanı’nda hakları korumaya çalışıyor, donanmamız orada. İsrail, ABD’ye karşı duruyor. CHP buna karşı çıkıyor. Ege’de Yunanistan’ın yanında…Türk askerinin operasyonlarına karşı. Seçimlerde bakıyoruz HDP ile beraber. Suriye Konferansı yapıyorlar, HDP ile beraber. Berlin’de HDP ile beraberler… Cumhuriyet Halk Partisi, HDP’leşti. Dolayısıyla PKK’laşıyor. 

Bonzai içirdiler kendi tabanlarına

Bu bir eleştiri değil, gerçek. CHP tabanının bunu anlaması lazım. Ankara-İstanbul arasındaki yürüyüşle başladı bu hikaye…Kollarına taktılar PKK ve FETÖ’yü. Ve bir nevi bonzai içirdiler kendi tabanlarına. Yani alıştırdılar PKK ile HDP ile ittifaka, “Bakın beraber yürüyoruz arkadaşlar, bakın ayağımıza bile basmıyorlar” diye…FETÖ de bu işin merkezinde. FETÖ, CHP, HDP, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu hepsi bir ittifak oldu. ABD yaptı bunu.

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