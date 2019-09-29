HABER /  GÜNCEL

Uzmanlar deprem tespiti için İstanbul'a çıkarma yaptı Acı tabloyu ortaya çıkardılar

İstanbul'daki şiddetli deprem sonrası yerel yönetimlerin inceleme yaparak hasarlı olarak değerlendirdiği ve mühürlenen binaların durumunu tespit amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 34 ilden uzmanları İstanbul'a gönderdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı uzmanlar korkutan deprem sonrası ateda İstanbul çıkarma yaptı. Ekipler belirlenen binalara tek tek giderek tespitlerini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere bildirilen ve yapılan ön incelemeler üzerine mühürlenen, ikinci inceleme ardından mühürleri kaldırılan binaların durumunu tespit etmek amacıyla çalışma yapılmasını kararlaştırıldı.

Bakanlık,  İstanbul’daki yoğun başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla 34 ildeki uzmanları megakente kaydırarak, ayrı ekipler oluşturdu. Ekipler tüm ilçelere dağılarak belediyelerin belirlediği binalara giderek ayrı ayrı tespit yapıp, ev sahipleri ve kiracılarla görüşürken, gözleme dayalı ikinci testleri yaptı.

Hasar tespit sonuçları

Avcılar’da belediyenin mühürlediği 4 ayrı bina Bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan açıklamalarda 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu okullardan ikisinin Silivri’de bulunduğu, Avcılar’da hasarlı okul veya resmi kurum bulunmadığı kaydedildi.

Performans testlerinden geçirilmesi gerekiyor

Uzmanların yaptığı gözlemlerde mühürlenen veya riskli olduğu için girilmemesi istenen binaların genellikle 1999 depreminden önce yapıldığı, bodrum katlarındaki kolon ve kirişlerin demirlerinde korozyon ve beton kalitesinin çok düşük olduğu görüldü. Bu binaların performans testlerinden geçirilmesi gerektiği kiracı veya konut sahiplerine bildirildi.

İlgili Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem toplantısıyla ilgili konuştu! 5,8'lik depremden sonra tekrar gündeme geldi! Bir anda talepler fırladı İstanbul depremi sonrası tedirginlik sürüyor! Parklarda bekleyiş devam ediyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Avcılar'da 3 bloktan oluşan 30 daireli bina mühürlendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Üst üste alınan kötü sonuçlar Fatih Terim 6 oyuncunun biletini kesti!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem toplantısıyla ilgili konuştu!
IKBY petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı!
Erken seçim olacak mı Numan Kurtulmuş açıkladı!
Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sözleriniz ve bakışlarınız işten atılma sebebi olabilir
Erdoğan'dan Ege Üniversitesi'ne müjde! Hastanenin yapımı 2020'de başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den cinsel şiddet raporu! Günde 3 kişiye cinsel şiddet muayenesi yapılıyor
Maskeli saldırganlar otomobilden ateş açarak 2 kadını silahla yaraladı
Adana'da cinayet zanlısı 2 kadın giydikleri tişörtlerle mesaj verdiler
Şişli'de 5 katlı evde korkutan yangın
Siirt'te terör örgütü PKK'ya darbe 3 terörist öldürüldü
Hindistan'da askeri helikopter düştü! 2 pilot can verdi
Yorumlar