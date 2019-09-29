Erken seçim olacak mı Numan Kurtulmuş açıkladı!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında son günlerin merak edilen konusu erken seçimle ilgili açıklamalar yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, "erken seçim" tartışmalarına da noktayı koydu. Kurtulmuş, "Erken seçim meselesi hiçbir şekilde Türkiye'nin gündeminde yoktur. 2023'e kadar hükümet, 2024'e kadar yerel yönetimler konusunda hizmet süreci var" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti'nin yeni yol haritası

Seçimden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında herkesin gözlemleri, talepleriyle çok seri toplantılar yapıldı. Önümüzdeki hafta Kızılcahamam'da bir toplantımız daha olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Sahada ne konuşuluyorsa o masaya geldi. Bütün gözlemler, eleştiriler masaya konuldu.

AK Parti reformcu bir parti

AK Parti'nin geleceğini yakından ilgilendiren iki alan var. Bunlardan biri söylemini nasıl geliştireceğidir. AK Parti'ye şu ana kadar oy veren kitle yüzde 65. Bu çok ciddi bir sayı. AK Parti reformcu bir parti. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçene kadar ekonomik ve siyasi birçok reformu uygulamış, seçimden sonra askerlikte muazzam bir reformu ortaya koydu.

Erdoğan'ın resminin gölgesine sığınarak politika yapma dönemi geride kalmıştır

AK Parti kuşatıcı, kapsayıcı, Türkiye'deki farklı etkin yapıların, kimliklerin rahatlıkla içinde yer alabildiği bir siyasi parti. Şimdi biz bu özelliklerimizi daha da güçlendireceğiz. İkincisi de buna ek olarak isimlerin, bu kadronun içerisine dahil edilmesi. Artık AK Parti dünya partisi. İllerde, merkezde dar bir ekip görüntüsü içerisinde olamaz. Kongre sürecinin başlatılmasının temel felsefesi odur.Tayyip Erdoğan Türkiye'nin lideri. Dünya markası olmuş bir siyasi figür. Ama Erdoğan'ın resminin gölgesine sığınarak politika yapma dönemi geride kalmıştır.

Yargı reformu

Adalet mülkün temelidir, çadırın orta direğidir. Bununla ilgili varsa eksikliklerin giderilmesi gerekir. Tam manasıyla bağımsız bir yargı sistemini ortaya koymaktır. İnşallah yargı reformuyla birlikte bu alandaki eksiklikleri gidererek yolumuza devam edeceğiz.

Erken seçim tartışmasına nokta

Erken seçim meselesi hiçbir şekilde Türkiye'nin gündeminde yoktur. 2023'e kadar hükümet, 2024'e kadar yerel yönetimler konusunda hizmet süreci var.