HABER /  FENERBAHÇE

Herkes merak ediyordu! Volkan Demirel maçı bakın nerede takip etti!

Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, Galatasaray derbisini soyunma odasında takip etti. Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için yedek kulübesinde maçlara çıkamıyor.

Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, soyunma odasından takip etti.

Antrönürlük belgesi yok

Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Isınan oyuncuları, kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemiyor.

Tecrübeli isim, karşılaşmayı Galatasaray taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı! İşte maçta yaşananlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu partiyi ne zaman kuracak yakın çevresinden açıklama geldi
Bakan Soylu İmamoğlu tartışmasına noktayı koydu: Masada yeri bile hazırdı
Trabzonspor-Beşiktaş maçının saati kaç? İşte muhtemel ilk 11'ler
Polis olmanın şartları değişiyor! Emniyete geri dönüşlerde aranacak şartlar
Murat Kurum talimat verdi! Lojmanlar satışa çıkıyor İşte satın alma şartları
Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
ÖNCEKİ HABERLER
AFAD duyurdu! Muğla'da büyük deprem
Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! 49 ülkeye 'turist' vizesi verilecek
Derbide başından yaralanan Vedat Muriç korkuttu
ABD'de federal mahkemeden Trump yönetimine kötü haber
Veliaht Prens tarafından görevden alınmıştı! Koruması suikaste mi kurban gitti?
Mucize Doktor'da Ferman'dan Ali Vefa'ya kritik görev! 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Yorumlar