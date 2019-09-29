Herkes merak ediyordu! Volkan Demirel maçı bakın nerede takip etti!

Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, Galatasaray derbisini soyunma odasında takip etti. Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için yedek kulübesinde maçlara çıkamıyor.

Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, soyunma odasından takip etti.

Antrönürlük belgesi yok

Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Isınan oyuncuları, kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemiyor.

Tecrübeli isim, karşılaşmayı Galatasaray taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip etti.