Trabzonspor-Beşiktaş maçının saati kaç? İşte muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Bu akşam Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev maçta muhtemel 11'ler şöyle;
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından gözler Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine çevrildi.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İki takımın puan durumları
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, ligin ikinci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra kazanamadı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçını kazanıp 3 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşayabilmenin mücadelesini verecek.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı.
Trabzonspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladı.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hosseini, Pereira, Mikel, Abdülkadir, Parmak Sosa, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth.
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak.