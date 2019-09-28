Galatasaray Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı! İşte maçta yaşananlar
Süper Lig'in 6. haftası sezonun ilk İstanbul derbisine sahne oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe TT Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Stada girmek için polis kontrolünden geçen Fenerbahçeli bazı taraftarlar Galatasaray forması yaktı.
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Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı sırada stat hoparlörlerinde Şampiyonlar Ligi müziği çaldı ve "Huzurlarınızda Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşamış takımı" anonsu yapıldı.
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Derbi öncesinde okunan İstiklal Marşı'na Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse da eşlik etti.
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Galatasaray-Fenerbahçe maçını toplam 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu’nda izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.
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