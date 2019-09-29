HABER /  CHP

Muharrem İnce'den samimi açıklamalar! Ekrem İmamoğlu'na mesajı da var

2018 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup kaybeden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden umutlu.

Zaman zaman CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na muhalif çıkışları ile dikkatleri üzerine çeken Muharrem İnce'den samimi açıklamalar geldi.

İnce kulislerde cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterileceği konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, “Halk yanındadır, ben de tüm gücümle yanındayım” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar’a konuşan İnce şunları söyledi:

“Benim şu anda partide sıradan bir üye olmanın dışında bir statüm yok. Ama politikanın içindeyim. Politika, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için yapılır. Ben 2014'te genel başkan adayı olduğumu açıkladığımda, partimin önüne “Türkiye'yi CHP yönetmelidir, CHP iktidar olmalıdır” hedefini koydum. 16 Nisan referandumu ile iktidar artık TBMM çoğunluğu içinden çıkmıyor.

'Kendi kişisel başarımın bir önemi olmadığını düşünüyorum'

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda belirleniyor. 24 Haziran 2018 seçiminde partim adına cumhurbaşkanlığına aday gösterildim. 

Kişisel olarak kendimi başarılı görsem de Türkiye'yi yönetme görevini devralamamış olmaktan dolayı kendi kişisel başarımın bir önemi olmadığını düşünüyorum.

'Tekrar aday gösterildiğimde hakkın yerini bulacağına inanıyorum'

Ama bu seçimde birçok şeyi başardık. Sosyal demokratlar güçlü biçimde daima halkın değişilebileceğine inanırlar. Bu seçim bu değişimin güçlü işaretlerini bize sundu.

Ben tekrar aday gösterildiğimde hakkın yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Aynı zamanda bugünkü politik faaliyetlerimin amacıdır.

Ama partimin bunu nasıl değerlendireceği elbette ki seçim tarihi yaklaştıkça belli olacaktır”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 3 gündür kayıp olan genç öyle bir yerde bulundu ki... Yakınları sinir krizi geçirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni gelişme! Berat Albayrak pazartesi günü 3 yıllık ekonomi programını açıklayacak
Sakarya'da kırmızı alarm! Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 143 asker hastaneye kaldırıldı
Trump: Ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede!
TBMM açılıyor işte Meclis'in ilk gündem maddesi
Suriye''den küstah tehdit! Askerlerinizi geri çekmezseniz...
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi
Yemen'de feribot 55 yolcusuyla ortadan kayboldu
İstatistikler de ortaya koydu Son 5 derbi ruhsuz geçti
Çin'de eski valinin evinden 13.5 ton altın çıktı! Değeri 38 milyar dolar
Erzincan'da korkunç kaza! Çifti buluşma anında ölüm ayırdı
Balkonda sigara yasaklandı! Türkiye özel araçta sigarayı tartışırken gelen haber
Yorumlar 4 yorum