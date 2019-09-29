Muharrem İnce'den samimi açıklamalar! Ekrem İmamoğlu'na mesajı da var

2018 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup kaybeden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden umutlu.

Zaman zaman CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na muhalif çıkışları ile dikkatleri üzerine çeken Muharrem İnce'den samimi açıklamalar geldi.

İnce kulislerde cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterileceği konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, “Halk yanındadır, ben de tüm gücümle yanındayım” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar’a konuşan İnce şunları söyledi:

“Benim şu anda partide sıradan bir üye olmanın dışında bir statüm yok. Ama politikanın içindeyim. Politika, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için yapılır. Ben 2014'te genel başkan adayı olduğumu açıkladığımda, partimin önüne “Türkiye'yi CHP yönetmelidir, CHP iktidar olmalıdır” hedefini koydum. 16 Nisan referandumu ile iktidar artık TBMM çoğunluğu içinden çıkmıyor.

'Kendi kişisel başarımın bir önemi olmadığını düşünüyorum'

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda belirleniyor. 24 Haziran 2018 seçiminde partim adına cumhurbaşkanlığına aday gösterildim.

Kişisel olarak kendimi başarılı görsem de Türkiye'yi yönetme görevini devralamamış olmaktan dolayı kendi kişisel başarımın bir önemi olmadığını düşünüyorum.

'Tekrar aday gösterildiğimde hakkın yerini bulacağına inanıyorum'

Ama bu seçimde birçok şeyi başardık. Sosyal demokratlar güçlü biçimde daima halkın değişilebileceğine inanırlar. Bu seçim bu değişimin güçlü işaretlerini bize sundu.

Ben tekrar aday gösterildiğimde hakkın yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Aynı zamanda bugünkü politik faaliyetlerimin amacıdır.

Ama partimin bunu nasıl değerlendireceği elbette ki seçim tarihi yaklaştıkça belli olacaktır”