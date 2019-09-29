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İstatistikler de ortaya koydu Son 5 derbi ruhsuz geçti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son oynanan 5 derbi berabere sonuçlandı. Son 5 derbideki sonuçlar taraftarların hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

İki takım arasında son yıllarda oynanan derbilerde olduğu gibi sonuç değişmedi. Bu karşılaşma ile birlikte iki takım arasında oynanan son 5 derbi berabere sona erdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maç şöyle:
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
14.04.2019 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

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