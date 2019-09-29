HABER /  DÜNYA

Suriye''den küstah tehdit! Askerlerinizi geri çekmezseniz...

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam’ın tüm yabancı askeri birliklerin topraklarından çekilmesini talep ettiğini ve karşı önlem alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye sınırları içinde konuşlanan Amerikan ve Türk askerlerinin ‘hemen geri çekilmesini’ talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Muallim, taleplerine uyulmaması halinde Suriye rejim güçlerinin müdahalede bulunma hakları olduğu yönünde uyarıda bulundu. Suriye’de, IŞİD’e karşı mücadeleyi yürütmek amacıyla bulunan yaklaşık bin Amerikan askerinin yanısıra, hem IŞİD hem de YPG’ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri de faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk birliklerine saldırırız

Cumartesi günü, New York’ta Birleşmiş Milletler’de liderlerin bir araya geldiği Genel Kurul’da açıklamalarda bulunan Velid, “Bizim yetkimiz dışında, sınırlarımız içinde faaliyet gösteren tüm yabancı güçler, işgalci güçlerdir ve bir an önce geri çekilmek zorundalar” ifadelerini kullandı. Velid ayrıca, söz konusu yabancı güçlerin geri çekilmemeleri halinde, Suriye rejim güçlerinin uluslararası hukuk uyarınca karşı bir müdahalede bulunmaya her türlü hakları olduğunu söyledi.

Türkiye yasa dışı faaliyet yürütüyor

Türkiye ve Amerika’nın Suriye’deki askeri varlıklarına ve Ağustos ayında devreye sokulan güvenli bölgedeki faaliyetlere de özellikle dikkat çeken Muallim, “ABD ve Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki yasadışı askeri varlığını sürdürüyor” dedi. Geçen yıl, Suriye’deki tüm Amerikan askerlerini geri çekme vaadinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump bu kararını açıklamasından kısa bir süre sonra, IŞİD’le mücadeleyi devam ettirebilmek adına belirli bir sayıda askerin bölgede kalmaya devam etmesi gerektiğinde karar kılmıştı.

Öte yandan, Türkiye ile Amerika işbirliği içinde Suriye’nin Türkiye sınırında güvenli bölge oluşturulması için ortak çalışmalarına başlamış durumda. Ancak ABD’nin YPG’ye desteği, Ankara ile Washington arasında anlaşmazlık unsuru olmaya devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 3 gündür kayıp olan genç öyle bir yerde bulundu ki... Yakınları sinir krizi geçirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı özeti
Ersun Yanal'dan bir garip derbi yorumu
Şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı
16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi
Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanımızı kalpten tebrik ettik
İmamoğlu'nun odasına jiletle girmeye çalışan saldırgandan sonra önlem
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da nazi kâbusu hortladı
İstanbul'da 77 binada ağır hasar tespit edildi
Kocaeli'de zincirleme facia! Ölüler ve yaralılar var
Gökhan Zan'dan Cüneyt Çakır'a eleştiri: As düdüğünü
Emre Belözoğlu, Deniz Türüç'e çok sinirlendi
Balkonda sigara yasaklandı! Türkiye özel araçta sigarayı tartışırken gelen haber
Yorumlar 9 yorum