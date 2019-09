Suriye''den küstah tehdit! Askerlerinizi geri çekmezseniz...

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam’ın tüm yabancı askeri birliklerin topraklarından çekilmesini talep ettiğini ve karşı önlem alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye sınırları içinde konuşlanan Amerikan ve Türk askerlerinin ‘hemen geri çekilmesini’ talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Muallim, taleplerine uyulmaması halinde Suriye rejim güçlerinin müdahalede bulunma hakları olduğu yönünde uyarıda bulundu. Suriye’de, IŞİD’e karşı mücadeleyi yürütmek amacıyla bulunan yaklaşık bin Amerikan askerinin yanısıra, hem IŞİD hem de YPG’ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri de faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk birliklerine saldırırız

Cumartesi günü, New York’ta Birleşmiş Milletler’de liderlerin bir araya geldiği Genel Kurul’da açıklamalarda bulunan Velid, “Bizim yetkimiz dışında, sınırlarımız içinde faaliyet gösteren tüm yabancı güçler, işgalci güçlerdir ve bir an önce geri çekilmek zorundalar” ifadelerini kullandı. Velid ayrıca, söz konusu yabancı güçlerin geri çekilmemeleri halinde, Suriye rejim güçlerinin uluslararası hukuk uyarınca karşı bir müdahalede bulunmaya her türlü hakları olduğunu söyledi.

Türkiye yasa dışı faaliyet yürütüyor

Türkiye ve Amerika’nın Suriye’deki askeri varlıklarına ve Ağustos ayında devreye sokulan güvenli bölgedeki faaliyetlere de özellikle dikkat çeken Muallim, “ABD ve Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki yasadışı askeri varlığını sürdürüyor” dedi. Geçen yıl, Suriye’deki tüm Amerikan askerlerini geri çekme vaadinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump bu kararını açıklamasından kısa bir süre sonra, IŞİD’le mücadeleyi devam ettirebilmek adına belirli bir sayıda askerin bölgede kalmaya devam etmesi gerektiğinde karar kılmıştı.

Öte yandan, Türkiye ile Amerika işbirliği içinde Suriye’nin Türkiye sınırında güvenli bölge oluşturulması için ortak çalışmalarına başlamış durumda. Ancak ABD’nin YPG’ye desteği, Ankara ile Washington arasında anlaşmazlık unsuru olmaya devam ediyor.