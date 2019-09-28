Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı özeti

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. İki takım da pozisyon üretmekte güçlük çekerken dev derbi kısır bir mücadele şeklinde geçti. Galatasaray kendi sahasında bir puana razı olmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 9 yaparken Fenerbahçe 11 puana yükseldi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

90'Derbi 0-0 sona erdi.

Oyuncu Değişikliği 90'Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım oyunda. Tolga Ciğerci dışarı alındı.Tolga Cigerci - Hasan Ali Kaldirim

84'Fenerbahçe'de Emre çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.



Sarı Kart 82'Galatasaray'da Mariano sarı kart gördü. Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.Sarı Kart - Mariano



79'Fenerbahçe'de Emre serbest vuruşu kullandı. Ön direkte Babel kafayla topu kornere yolladı.



Sarı Kart 78'Galatasaray'da Marcao, Muriqi'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

74' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sarı kart gördü.Sarı Kart - Emre Belözoglu



Oyuncu Değişikliği68'Galatasaray'da Feghouli yerini Emre Mor'a bıraktı.Sofiane Feghouli - Emre Mor



66'Fenerbahçe'de Deniz Türüç tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Top barajdan sekti.

62'Fenerbahçe çok kişiyle atak geliştirdi. Deniz Türüç'ün vuruşunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.



57'Galatasaray'da Lemina ceza alanı içinde yerde kaldı. Cüneyt Çakır pozisyonun öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle topu Fenerbahçe'ye verdi.

50'Galatasaray'da Falcao topu ağlarla buluşturdu ancak yan hakemin kalkan bayrağı var. Pozisyon ofsayt.



Maç Başladı 46'İkinci yarıya Galatasaray başladı.

Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.



45'Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika uzatma ilave edildi.



44'Maça maskeli başlayan Younes Belhanda, maskesini çıkardı.

41'Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Muriqi, G.Saray savunmasının arkasında sarktı. Pasında ceza alanı içinde Tolga Ciğerci'yi topla buluşturdu. Tolga Ciğerci ayak içiyle uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Top direği sıyırarak auta çıktı.



40'Fenerbahçe'de Gustavo sol çizgide topla buluştu. Brezilyalı oyuncunun kale önüne ortasında Muslera dikkatli.



34'Galatasaray yine gole çok yaklaştı! Ceza alanı içindeki karambolde rakiplerinden sıyrılan Nagatomo Altay'la karşı karşıya kaldı. Kalesini boşaltan Altay bir kez daha gol şansı tanımadı.



30'Galatasaray gole yaklaştı! Falcao'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Lemina ayağının dışıyla sert vurdu. Altay'dan kritik bir kurtarış geldi.



22'Galatasaray tehlikeli geldi. Babel'in pasında topla buluşan Lemina kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çekti. Altay köşeye giden topu kornere tokatladı.

18'Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ceza alanı dışından kaleyi yokladı. Muslera üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti.

13' Fenerbahçe'de Emre serbest vuruşu kullandı. Ozan arka direkte kafayla topu kale önüne çevirdi. Son anda Muslera topu uzaklaştırdı. Sonrasında Tolga içeri doldurmak istedi bu kez G.Saray savunması araya girdi.



10'Galatasaray, Babel ile etkili geldi. Hollandalı futbolcu hızlı bir şekilde ceza alanı içine sokuldu son anda araya giren Fenerbahçe savunması Babel'e vuruş şansı tanımadı.



9'Fenerbahçe'den bir atak daha. Ozan Tufan'ın pasında Muriqi, G.Saray savunmasının arkasına sarktı. Muriqi yüksek topu kontrol etmekte zorlanınca Muslera çıktı ve topu kaptı.

4'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Kruse'nin pasında Tolga sağ çaprazda çerçeveyi gördü. Ayak içiyle vuruşunu yaptı. Muslera üzerine gelen topu kontrol etti.



2'İlk atak girişimi Fenerbahçe'den geldi. Ozan Tufan'ın sağ kanattan ortasında son anda Luyindama ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.



Maç Başladı1'Türk Telekom Stadı'nda derbiye Fenerbahçe başladı.

Galatasaray’ın 11’i

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe’nin 11’i

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat Muriqi