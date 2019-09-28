HABER /  GÜNCEL

Kâğıthane'de doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL 'un Kağıthane ilçesinde yeraltı elektrik ve doğalgaz hattında küçük çaplı patlama meydana geldi.

Kağıthane'de yer altı doğalgaz borusu ve elektrik hattında küçük çaplı patlama meydana geldi. Olay Gültepe Mahallesi Budak Sokak'ta 19:00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde patlama sesi duyan ve yeraltından dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, doğalgaz ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 

Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerken İGDAŞ ve elektrik ekipleri bölgedeki doğalgaz ve elektrik akışını kesti. Yapılan ölçümler sonucunda olayın yeraltı hatlarında yaşandığı belirlendi. Elektrik ve doğalgaz ekipleri tarafından küçük çaplı patlamanın yaşandığı yer kazıldı. Kazılan yerde patlama nedeniyle çukur oluştuğu belirlenirken yeraltı hatlarını tamir etmek amacıyla çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de zincirleme facia! Ölüler ve yaralılar var
İstanbul'da 77 binada ağır hasar tespit edildi
16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi
Galatasaray'dan derbi maçında Fenerbahçe'ye olay gönderme
Şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı
Bursa'daki kayıp kardeşler bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'u derbide kimse karşılaşmadı
Haluk Levent'in derbi tahmini
Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu
Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanımızı kalpten tebrik ettik
Görenlere hayrete düştü! Tekne otomobilin üzerine devrildi
Balkonda sigara yasaklandı! Türkiye özel araçta sigarayı tartışırken gelen haber
Yorumlar 1 yorum