Emre Belözoğlu, Deniz Türüç'e çok sinirlendi

Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının 75. dakikasında takım arkadaşı Deniz Türüç'ün kaptırdığı top sonrasında ateş püskürdü.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının 75. dakikasında çok sinirlendi. Tecrübeli oyuncu orta sahada Emre Mor' yaptığı faul sonrasında sarı kart gördükten sonra adeta çılgına döndü.

O pozisyon öncesi Deniz Türüç'ün topu kaybetmesine çok sinirlenen Emre Belözoğlu, takım arkadaşına çok sert bir şekilde uyarıda bulundu.

Emre Belözoğlu daha sonra faul yaptığı adaşı Emre Mor'dan özür diledi.