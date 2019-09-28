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Fenerbahçe taraftarı Galatasaray forması yaktı

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi için Türk Telekom Stadı'nda gitti. Taraftarı Ali Koç uğurlamıştı. Stada girmek için polis kontrolünden geçen Fenerbahçeli bazı taraftarlar Galatasaray forması yaktı.

lker Stadyumu önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından yapılan organizasyonla getirilen otobüslere bindi ve saat 16.00'da stadyuma hareket etti. Toplam 35 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıkan taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada gidiyor.

Ali Koç taraftarları uğurladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ülker Stadyumu önüne geldi. Başkan Koç, tek tek otobüsleri gezerek taraftarları stada uğurladı. Taraftarlar, Başkan Ali Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket etti. Taraftarların gidişinde emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, taşkınlık çıkarın bazı kişiler ise gözaltına alındı.

Galatasaray forması yakıldı

Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları stada hareket saatini beklerken Galatasaray forması yaktı.

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