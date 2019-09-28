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Galatasaray'dan olay yaratan Felipe Melo paylaşımı! Fenerbahçeliler kızdı

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Felipe Melo'nun derbi mesajı yer aldı. Melo'nun söyledikleri ise Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı.

Oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kırmızılı ekipten eski oyuncuları Melo'nun paylaşımı geldi. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Melo'nun konuşma yaptığı bir video yayınlandı.

Melo, takıma destek için çektiği videoda, şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarım Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım."

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