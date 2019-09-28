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Miroğlu ve Yeneroğlu'ndan dikkat çeken 'Ahmet Altan' mesajı

Ahmet Altan'ın yeni yayınlanan kitabına ilişkin Twitter paylaşımları yapan AK Partili eski milletvekili Orhan Miroğlu ve AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 'özgürlük' mesajı verdi.

İki dönem AK Parti'den Mardin milletvekilliği yapmış Miroğlu, Ahmet Altan’ın yeni yayınlanan ve Türkçe olarak basılmasına izin vermediği kitabı Fransa’da gördüğünü söyledi.

"Umutsuz olma"

Miroğlu, “Tanıtımında ‘Bir daha dünyayı göremeyeceğim’ yazıyor. Geçmiş olsun Ahmet, bir an önce özgür olmanı diliyorum. Bu ülkede, iki yılda kırk insanın öldürüldüğü bir cezaevinden sağ çıkmış mahkumlardan biri olarak diyorum ki umutsuz olma” diye yazdı.

"Değerli abim, bu ayıp bizlere yeter"

Bu mesajı retweet eden Mustafa Yeneroğlu da, ”I will never see the world again’ veya ‘Ich werde die Welt nie wieder sehen’ kitabı İngiltere’de ve Almanya’da raflarda, ikisini de aldım, Türkçesi yok. Değerli abim, bu ayıp bizlere yeter. Ve hep birlikte ahlaken sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Özgürlükçü Türkiye hayal olmamalı!” ifadelerini kullandı.

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