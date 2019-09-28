Fırat'ın doğusunda ABD ile 7. ortak helikopter uçuşu

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 7. ortak helikopter uçuşu gerçekleştirdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.
TSK ve ABD unsurları, daha önce 6 defa ortak helikopter uçuşu, 2 kez de kara devriyesi yapmıştı.
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