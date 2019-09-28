Bir düğün 5 cenaze! Komadayken gözlerini bir kez açtı sorduğu soruya kimse cevap veremedi

Bir düğün 5 cenaze

Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden Fatih Umuç yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ile Yusuf Kenan Umuç ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.