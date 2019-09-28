Bir düğün 5 cenaze! Komadayken gözlerini bir kez açtı sorduğu soruya kimse cevap veremedi
Düğün yolundaki feci kazada oğlunu, 3 torununu kaybetti, gelini ise komada. Acılı baba Casim Umuç, "Gelinim komadan 1 kez uyanıp çocuklarını sordu, sonra yine komaya girdi. Ona eşin de 3 yavrun da öldü nasıl diyebilirdim" ifadelerini kullandı.
Umuç Ailesi'nin kızı Fatma Köse'nin Hatay'daki düğününe gitmek için yola çıktılar, 2 arabaydılar. 23 Eylül'de Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda kaza oldu.
Bir düğün 5 cenaze
Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden Fatih Umuç yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ile Yusuf Kenan Umuç ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32), sürücü Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) yaralandı. Hakan Umuç ve 3 oğlu son yolculuğuna Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uğurlandı.
Baba Hakan Umuç toprağa göğsünde minik yavrusu Yunus Emre Umuç ile verildi. Aileye bir acı haber daha dün geldi.