Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklama: Ankara ve Şam arasındaki yol barışa giden en kısa yoldur

Uluslararası Suriye Konferansı'nın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Ankara ve Şam arasındaki yol barışa giden en kısa yoldur" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilecek Uluslararası Suriye Konferansı'nın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sınırdışı operasyonlarını meşru bulduklarını belirtip, Şam'la işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Anayasa komitesi

Yeni anayasanın Suriye'nin demokratikleşmesini sağlamasını diliyoruz. Anayasa komitesi tarafların belirlediği 50 kişiden oluşan bir listedir.

Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi, demokrasinin ve egemenliğin olmazsa olmasıdır.

Egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkının olmalıdır.

"Terörle mücadelede Şam ile ilişki kurulmalı"

İktidarın politikası sadece bizi değil bütün dünyayı düşündürmektedir. Ülkemiz içindeki terör mücadelelerinin sınırdışında da sürmesi uluslararası bir haktır. Türkiye'nin Suriye topraklarında sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inanıyoruz ancak bu mücadelenin Şam'la ilişki kurularak sürdürülmesi.