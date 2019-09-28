Ali Şen'den Galatasaray Fenerbahçe maçı yorumu: Vedat gol atar Fener kazanır

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini İnternethaber'e yorumlarken ''Her yerde üstünüz, Vedat Muriç gol atar Fenerbahçe kazanır'' dedi.

İNTERNETHABER ÖZEL - Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen, bugün saat 20:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini İnternethaber'e yorumladı.

Derbiyle ilgili görüşlerini Recep Kıyatsıl'a anlatan Ali Şen, şu ifadeleri kullandı;

''Her iki takımda da eksikler var ancak çok önemli değil. Takımları hazırlayan hoca, başkan ve yöneticilerdir. Takımlar bir bütün olarak derbiye hazırlanırsa maça kafadan galibiyetle başlar. Bugüne kadar Galatasaray'a karşı çok üstünlüğümüz var.

''Mustafa Cengiz ve Ali Koç yan yana maçı izleyebilecek''

Ali Koç'un 30 maçlık cezasının kaldırılmasıyla ilgili düşüncesini aktaran efsane başkan, ''Bence çok iyi yaptılar. Çok önemli değildi zaten. Derbi öncesi çok iyi bir adım oldu. Mustafa Cengiz ve Ali Koç yan yana maçı izleyebilecek.'' dedi.

''İkisi de sevilen insanlar uzatmanın anlamı yok''

Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'Sicili bozuk' polemiğine de değinen Ali Şen, ''İkisi de sevilen ve Türkiye'nin takdir ettiği insanlar. Bu konuyu uzatmanın anlamı yok.'' ifadelerini kullandı.

''Falcao dünya çapında ama Vedat gol atacak''

Derbide gözlerin Radamel Falcao ile Vedat Muriç'in üzerinde olacağının altını çizen Ali Şen, ''Falcao dünya çapında kendisini kanıtlamış bir golcü ama Türkiye'yi çok az biliyor. Vedat ise başarıya aç. Kendisini göstermek için elinden geleni yapacak. Vedat gezinen kendisine pozisyon yaratan bir isim. Vedat'ın gol atacağını düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

Ali Şen, son olarak iyi dileklerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı; ''Kırmızı kartların olmadığı keyfili bir maç oynanmasını diliyorum.''