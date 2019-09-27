İmamoğlu: Deprem seferberliği başlattık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bilgi aldı. Depremin milli bir mesele olduğunu söyleyen İmamoğlu, böyle bir konuda siyaset yapılamayacağını ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İBB'nin afete dönüm hazırlıklarında teknik koşullarının bir çok konuda iyi seviyede olduğunu söyledi. Bu konuda geçmiş yönetimlere teşekkür eden İmamoğlu, deprem gibi milli bir konuda siyaset yapılamayacağını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Bu şiddetteki depremin ciddi anlamda hasar olmayacak bir deprem olmadığı yönünde arkadaşlarımızın aktarımları vardır. Şu anda AFAD sayın valimizle de görüştüm. Özellikle konaklama konusunda çabaları var. Biz de misafirhane noktasında elimizdeki imkanları seferber etmiş durumdayız. Burada tabi hem hasarlı tespit edilen binalarla ilgili ihtiyaçlar gideriliyor. Bir başka konu da İBB'nin afete dönük hazırlıklarla ilgili hakkını teslim

edelim ki, İBB'nin teknik koşulları ve ortamları birçok konuda iyi seviyededir. Bu süreçte bu ve bunun gibi teknik imkanlar kim sağlamışsa teşekkür etmeye devam edeceğiz. İstanbul'un yapılaşmayla ilgili

olsun, deprem toplanma alanlarıyla ilgili olsun, İBB'nn tespitlerine göre ciddi sorunlar vardır. Bunu aşmak için bir seferberliği başlatmış durumdayız.

"Deprem milli meseledir asla siyasi görüşü olmaz"

Dün toplantıda Cumhurbaşkanı yardımcısı sayın Fuat Bey'in yapmış olduğu

toplantının verimli geçtiğini düşünüyorum. Simülasyonla herkesin kendini kontrol ettiğini ve gözden geçirdiğini düşünüyorum. Bu sorgulamanın rutinde ve gerçekten sıkı bir ritmle, çok ara açılmadan yapılmasının bir gereksinim olduğunu ifade etmek isterim. Deprem milli meseledir, asla ve asla siyasi görüşü ve partisi olmaz. 16 milyon insanımızın canı söz konusudur. Birtakım yasal düzenlemeler gerekirse yapılması gerekir.

Masa tektir, biz de o masada her zaman olacağımızın teminatını verelim.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Öncelikle İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek isterim. Can kaybımızın olmaması en büyük sevincimizdir. Sayın başkan önlerinde duran risk aşmak için elinden gelen çabayı göstermiştir. Bir şeyin

altını özenle çizmek isterim. 99'da büyük deprem yaşadık, 20 bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetti. Dönemin Başbakanı Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit, karayoluyla İstanbul'a ulaşamadı. Büyük bir acıydı,

Türkiye seferber oldu, dünyadan pek çok yardımlar geldi ve biz yaramızı sarmaya çalıştık. Deprem vergisi çıktı. Bu ülkenin 80 milyonu gitti vergisin ödedi. Yaralar sarılacaktı, bütün bölgeler depreme dayanıklı hale gelecekti. Ne oldu o deprem vergileri? Devlet yöneten insanların geleceği görmesi lazım. Devlet yöneten insanların, 16 milyonun risk altında yaşadığı İstanbul'u riskten nasıl kurtarabiliriz hesabını yapmaları lazım.

Aradan 20 yıl geçmiş ve hala başladığımız noktadayız. Risk altındaki 16 milyon İstanbullunun hakkını sormak için buradayım. Bu paralar nereye gitti? Yaşadığımız dram nedir? Biz elbette ki süreci baltalamak, merkez hükümet yatırım yapacak, onları engellemek elbette olmaz. Bu bataktan İstanbul'u kurtarmak durumundayız. Belediye başkanlarımız, İstanbul'daki bütün belediye başkanlarımız da el birliğiyle elbette çalışacaklardır. Risk aşmak için elbette seferber olacaklardır. Ama temel soru şu, 99-2/19 neden bu kadar uzun süre beklendi. Toplanma alanları 470 olarak belirlenmişken hiç o depremden, hayatını kaybeden 20 milyon insanın ahı bir tarafa

bunların büyük kısmını imara harcıyorsunuz. Ben bu soruyu sormayayım mı Allah aşkına? Şimdi bunları sormazsak ne zaman soracağız?

"Depremde ölenlerin partisi olmaz"

Bizim gibi geleceği görmeyen yöneticiler, risk gerçekleşir, insanlar hayatını kaybeder ondan sonra önlem almaya başlarlar. Bir süre sonra unutulur ve süreci orada keserler. Geçmişten ders çıkarmamız lazım. Yeni bir yönetim var, genç bir arkadaşımız var. Bu İstanbul'a aşık. İstanbul'un deprem

riskin tümüyle ortadan kaldırmak istiyorlar. Onlar sadece merkez

hükümetten bize engel olmayın diyorlar, o kadar. Bu ekibe herkesin destek olması lazım. Bu işin partisi olmaz, depremde ölenlerin partisi olmaz. Ölenler bizim çocuklarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz."