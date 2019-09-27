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Trump'tan İran'ın yaptırım açıklamasına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, "İran, bizimle görüşmek için kendilerine yönelik yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben de tabii ki hayır dedim." açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "ABD'liler AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi." açıklamasına Trump, resmi Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, "İran, bizimle görüşmek için kendilerine yönelik yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben de tabii ki hayır dedim." ifadesini kullandı.

Trump'ın bu açıklamasından kısa bir süre önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtmişti.

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