HABER /  YEREL

Siirt'te kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı

SİİRT'in Pervari ilçesinde kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde meydana gelen olayda; Şifa Akburak (9), evlerinin yanında bulunan kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri durumu ağır olan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından havalanan helikopter yaralı çocuğu alarak Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığına iniş yaptı. Pistte bekleyen ambulansla Siirt Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli paylaşımı yapan CHP'liye meydan dayağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen turist sayısını açıkladı
Muğla'da turistlerin arasında denize inen uçak
Balıkesir'de polise kafa tutan o iki eşkıya için karar
TOBB Başkanı: Bankalar fedayı bize bırakıyor kârı kendileri alıyor
Bakan Çavuşoğlu: Başımızın çaresine bakarız
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da salgın hastalık iddiasına açıklama
Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine baskın
Başakşehir Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Ömer Çelik'ten sosyal medya uyarısı
İstanbul'daki binalar deprem testinden geçti
Yorumlar