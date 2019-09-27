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MHP'nin toplantısı deprem nedeniyle ertelendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 30 Eylül'de partinin yetkili kurulları, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla yapılacak toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

MHP'li Yalçın Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, daha önce duyurdukları toplantının, 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaşanacak gündem yoğunluğu ve İstanbul’da yaşanan depremin dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Erteleme kararı; birkaç gündür İstanbul’da müteselsil olarak süren ve çevre 13 ilimizi de etkileyen çeşitli büyüklükteki depremlerin bölge halkı üzerinde yarattığı menfi etkinin azaltılması için görevlendirilecek MHP yetkili kurul üyeleri ve bölge milletvekilleri bu nazik zaman diliminde halkla dayanışma içinde olması gerektiği değerlendirilerek alınmıştır.

Partimiz; evvelemizde Sayın İzzet Ulvi Yönter, Sayın Feti Yıldız ve Sayın İsmail Faruk Aksu’dan oluşan genel başkan yardımcılarımızı, bölge illeri milletvekillerimizi, bölge Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimizi görevli kılmıştır."

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