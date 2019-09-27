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Nevşehir'de kamyonun altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

NEVŞEHİR’in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde freni boşalan kamyonun altında kalan sürücü, feci şekilde can verdi.

NEVŞEHİR’in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde Ali Karataş (35), patates yüklü park halindeki kamyonunun frenlerini kontrol etmek için aracın altına girdi.

Bu sırada frenin boşalarak aracın harekete etmesi sonucu Karataş feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Ali Karataş'ın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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