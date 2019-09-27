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Evinin önünde ölü bulunmuştu! Katili en yakını çıktı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR 'in Urla ilçesinde evinin girişinde ölü bulunan ve daha sonra silahla vurulduğu tespit edilen kişinin katili oğlu çıktı. 19 yaşındaki genç cinayeti emniyette itiraf etti.

Olay, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Osman Şaşmaz'ın (43) sabaha karşı evinin önünde yattığını görenler durumu hemen polise haber vermiş, yapılan incelemede Şaşmaz'ın silahla vurularak öldürüldüğü saptanmıştı.

Cinayetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden Şaşmaz'ın oğlu B. Şaşmaz (19) Urla Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cinayeti itiraf etti.

Gencin ilk ifadesinde, babasının annesine kötü davrandığını ve şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. B. Şaşmaz'ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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