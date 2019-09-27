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Minaresi yıkılan camiye ilişkin şarkıcı Çelik'ten çarpıcı sözler

Çelik Erişçi, İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası minaresi yıkılan cami ile ilgili paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, "Bu fotoğrafa bakınca insan çok şey düşünür" notunu düştü.

Dün İstanbul dahil tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren deprem sonrası, Avcılar merkezde bulunan ve 1977 yılında yapılan Hacı Ahmet Tükenmez Cami'nin minarelerinden birisinin üst kısmı yıkıldı. Ünlü şarkıcı Çelik, üzüntü veren bu görüntüden sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Mimar Sinan'ı hiç düşünmüş müdür acaba?"

Instagram'dan caminin fotoğrafını paylaşan Çelik, altına şunları yazdı: Bu fotoğrafa bakınca insan çok şey düşünür… Ama insan olan çok şey düşünür… Kuran-ı Kerim'de zaten " Düşüneneler için hikmet vardır " der yani düşünmeyenler için hikmet söz konusu olamaz… Dün bütün televizyonlar bu fotoğrafı gösterdi, ben olsam " Mimar Sinan " yazar resim bile koymazdım… Açıklamaya falan da gerek yok, düşünebilen düşünsün… Mesela bu camiyi yapan adam ne düşündü merak ederim ben, Mimar Sinan'ı hiç düşünmüş müdür acaba? Daha çok fazlası var, ama yazmayayım ben.

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