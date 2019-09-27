Depremin sembollerinden olmuştu Minaresi yıkılan cami mühürlendi

Avcılar'da minaresinin bir kısmı yıkılan cami mühürlendi. Minaresinin geri kalanı kontrollü olarak yıkılacak cami ile ilgili karar daha sonra verilecek.

Marmara Denizi'nde dün meydana gelen 5,8'lik depremde minaresinin bir kısmı yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez camii mühürlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühürledi

Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan olaydan sonra bölgede inceleme yapıldı. Minare enkazı kaldırılırken, bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan cami, Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından mühürlendi.

Cemaat Merkez Camii'ne yönlendirildi

Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri caminin mühürlendiğinden habersiz Cuma namazını kılmaya gelenleri Merkez Camii’ne yönlendirdi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin, “Gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Çok şükür can kaybı olmadı. Caminin bir süreliğine ibadete kapatılması kararlaştırıldı. Yapı ve minare incelenecek. Teknik inceleme ardından belki minarenin kalan bölümü kontrollü yıkılacak. Cami ile ilgili karar daha sonra verilecek” dedi.