Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'ni bırakıyor mu?

Saadet Partisi kasım ayında kongre yapacak. Kongrede Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken Karamollaoğlu'ndan dikkat çekecek bir açıklama geldi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Kasım'da yapılacak olan kongrede aday olup olmayacağına ilişkin konuştu.

Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı devretmek istediğini belirterek, "Başka aday çıksa da devretsem aslında diyorum aslında... Artık bizim yaşımız kemale erdi. Ama şu anda pek gözükmüyor" dedi.

Ne yapacağımızı bilecek noktaya gelmemiz gerek

Partilere yönelik yaptığı ziyaretlere ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Tüm bu ziyaretlerin sonunda, bunları dikkate alarak ileride nasıl bir politika izlememiz gerektiğini belirleriz. Bu kongreden sonra yeni bir çalışma sistemi oturtalım istiyoruz. Ülkenin meseleleri ile ilgilenmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatmak istiyoruz. İlk aşamada 300-550 kişi sonrasında 1000-1500 kişi ile çalışacağız.

Bunu belki de bugün iktidar bile yapmıyor

Türkiye'nin her meselesi ile ilgili fikirlerin üretileceği ortam olsun istiyoruz. Eski siyasetçiler, akademisyenler, bürokratlar olsun, emekli bürokratlar, fikir insanları, gazeteciler olsun istiyoruz. Örneğin, sağlık, iktisat, dış politika, bütün boyutlarıyla çalışma yapsın. Bunu belki de bugün iktidar bile yapmıyor bunu. Yarın bize görev düştüğünde ne yapacağımızı bilecek noktaya gelmemiz gerek" ifadelerini kullandı.