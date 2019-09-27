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Mısır Erdoğan'ın BM'deki sözleri üzerine Türkiye'ye nota verdi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle nota verildiğini belirtti.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Muhammed Mursi'nin ölümü üzerinden Mısır'a adalet eleştirisi yöneltmesi, Kahire'nin tepkisini çekti.

Yuom7 gazetesinin haberine göre Kemalletin, dün Mısır Dışişleri'ne çağrıldı. Erdoğan'ın sözlerini gerekçe gösteren Mısır Dışişleri yetkilileri, Kemalettin'e protesto notası verdi.

Ne olmuştu? 

BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne değinerek, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine bile müsaade edilmemesi de içimizde kanayan bir yaradır. Bölgenin adalete ve hakkaniyete olan derin ihtiyacının adeta birer sembolü olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, liderlerin katıldığı yemekte de ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır Lideri Sisi'yi görünce yemeğe katılmaktan vazgeçmişti.

İktidardan indirildiği 2013 yılından beri tutuklu bulunan Muhammed Mursi, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında 67 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mısırlı yetkililer, Mursi'nin kalp krizi sonucu öldüğünü açıkladı ancak ailesi ve Mursi yanlıları, yetkilileri ‘kasıtlı bir şekilde müdahale etmemekle’ suçluyor.

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