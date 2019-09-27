Balkonda sigara yasaklandı! Türkiye özel araçta sigarayı tartışırken gelen haber

RUSYA'da balkonda sigara içenlere yasak getiriliyor, uygulanacak para cezası da 283 lira. Türkiye ise araçta sigara içme yasağını tartışıyor.
Rusya'da hükümet, evlerin balkonlarında sigara içilmesini yasaklayan düzenlemeyi kabul etti. Apartman dairelerinin balkonlarını kapsayan kararın yangın riskini azaltmak için alındığı belirtildi.
Türkiye'de 5 yıl önce çıkan özel araçta sürücülere getirilen sigara yasağı uygulanmaya başlarken, komşu ülke Rusya kapsamı daha da genişletti. Rusya'da balonda çakmak yakmak ya da sigara içmenin 'açık alanda ateş yakmak' olarak değerlendirildi ve sigaraya yasak getirildi. Aynı düzenleme balkonlarda mangal yakılmasını da yasaklıyor.
Söz konusu düzenlemeyi ihlal edenler, 3000 ruble (Yaklaşık 283 TL) para cezasına çarptırılabilecek.
1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Rusya'nın büyük bölümünde çok katlı apartmanlar bulunuyor. Bir blog sitesinde bir kullanıcı "İnsanların kendi balkonlarında sigara içmelerini yasaklamak akıl dışı. Hükümet vatandaşların kendi mülklerini kullanmalarına izin vermiyor. Sigara da içemeyeceksek balkonun maksadı ne?" diye sordu.
TÜRKİYE'DE ÖZEL ARAÇTA SİGARA YASAĞI
Rusya balkonda sigara içmeyi yasaklarken Türkiye bu hafta boyunca özel araçlar için gelen yasağı tartıştı. Özel araçların sürücü koltuğunda sigara içilmeyeceğine dair düzenleme 24 Mayıs 2014 tarihli. Bugüne kadar hiç uygulanmayan bu yasak 25 Eylül 2019 itibariyle uygulanmaya başladı. Kesilen para cezası ise 153 lira.