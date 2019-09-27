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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX News sunucusu Bret Baier'a fırça

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yayın yapan FOX News kanalında Bret Baier’ın sorularını yanıtladı. Erdoğan Baier’ın en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunu söylemesi üzerine "Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Baier, Erdoğan'a Türkiye'de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğunu söyledi. Amerikalı gazetecinin, tutuklu gazetecilerin sayısının en fazla olduğu ülke olarak Türkiye'yi göstermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli cevabı verdi.

Gazeteci gibi konuşun

Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil." diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı, "Bir defa bu noktada gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın. Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan bir DEAŞ mensubu kişi, gazeteci diye serbest kalsa ABD’de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

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