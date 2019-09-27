MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından dün İstanbul’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli provokatörlere karşı vatandaşları uyardı ve soğukkanlılık çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklama şunları kaydetti:

"Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir.

Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 27, 2019



Melanet ve musibetlerin engellenmesi milli birlik ve dayanışmaya bağlıdır

Coğrafyayı vatan yapan tarihi süreçlerin başında felaket karşısında gösterilen fedakarlık, doğal ve beşeri afetlere karşı sergilenen muhkem ve mutlak direnç gelmektedir. Melanet ve musibetlerin her seviyede engellenmesi milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığına bağlıdır.

Her sorunun üstesinden gelinecektir

Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma Günü’nde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür, her sorunun üstesinden gelinecektir.

Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki, deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 27, 2019

Provokatörlere karşı dikkatli olun çağrısı

Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki, deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır."