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MHP'li Vekil Enginyurt'tan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında kavga çıkaracak sözler

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ağır ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Tanrı Dağları'na gidip kurt uluması yaparak gündeme gelen MHP'li vekil Cemal Enginyurt, Meral Akşener'e hakaret ettiğini belirttiği Semih Yalçın'a alkolik diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü.

"Alkolik, müptezel"

Türkkan'a "Yüzüne tükürülecek bir adam bile değilsin." diyen Vekil Cemal Enginyurt, "Eleştiri yapmak yerine hakaret etmek, senin gibi alkolik, müptezel ve otel lobilerin de kadın peşinde dolaşan sefillere çok yakışır." diye yazdı.

Enginyurt, "Merali savunma adına, Semih Yalçın'a yaptığın hakaretleri, sana bin misliyle iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın paylaşımı

İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Sarhoş ve müptezel bir adamın bir kadın siyasetçiye, bir parti Genel Başkanı’na cinsiyeti üzerinden devamlı hakaret ve küfür etmesini Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum." paylaşımı yapmıştı.

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