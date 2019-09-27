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Alex'ten derbi öncesi paylaşım: Özledim

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, derbi öncesinde Instagram üzerinden paylaşımda bulunurken "Cristian Baroni, ben, Ziegler ve gol. Bu atmosferi özledim" notunu ekledi.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertli takımın ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde Instagram üzerinden paylaşımda bulundu. Alex'in yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

''Bu atmosferi özledim"
Galatasaray'ın stadında attıkları golü hatırlatan ve Reto Ziegler videosunu paylaşan Alex, "Cristian Baroni, ben, Ziegler ve gol. Bu atmosferi özledim" notunu ekledi.

136 gol kaydetmiş 113 de asist yapmıştı
Alex de Souza Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 241 karşılaşmada 136 gol kaydetmiş 113 de asist yapmıştı.

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@crisb_16 - ben @_z_i_e_g_l_e_r_ ve...GOL 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼. Ozledim bu atsmosfer... #derbi

alexdesouza (@alexcfc10)'in paylaştığı bir gönderi ()

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