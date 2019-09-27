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İstanbul acil toplanma alanları listesi E-devletten öğrenilebiliyor

İSTANBUL acil toplanma alanları E-Devlet'ten öğrenilebiliyor. Dün bütün ilçeleri kapsayan bir liste yayınlandı ancak bugün Ekrem İmamoğlu ''acil toplanma alanlarıyla ilgili şehrimiz sıkıntıdadır'' açıklamasında bulundu. İşte merak edenler için İstanbul acil toplanma alanları ilçe ilçe liste...

İSTANBUL acil toplanma alanı sorgulama hizmeti E-Devlet üzerinden yapılıyor. İstanbul depreminin ardından Türkiye'nin bütün il, ilçe ve mahallerini tek tek gösteren acil toplanma alanı sorgulaması google'dan e-devlet üzerinden yapılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıkalamada İstanbul genelinde 2864 park ve buna benzer alanların toplanma alanı şeklinde AFAD'a bildirildiğini ancak bunların gerekli fiziksel şartlara sahip olmadığını açıkladı. 

Acil toplanma alanlarıyla ilgili şehrimiz sıkıntıdadır

İmamoğlu: ''10 bin 22 adet olarak tanımlanıyor. Bu alanlara okul bahçeleri de konuyor. Acil toplanma alanlarıyla ilgili şehrimiz sıkıntıdadır'' açıklamasında bulundu. 

İstanbul acil toplanma alanlarına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.  Deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar. AFAD’ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili verilen bilgiler şöyle:

Acil Toplanma Alanı Sorgulaması için tıklayın...

E-Devlet’e giriş yaparak öğrenebilirsiniz!

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e giriş yaparak 'Acil Toplanma Alanı Sorgulama' başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

Acil toplanma alanı nedir?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

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