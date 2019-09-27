Deprem uzmanı Ercan'dan korkutan açıklama: 60-70 kat daha fazla sarsılacağız

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da depremlerin 20 gün daha sürebileceğini belirterek, "Bu depremlere alışmalıyız. Davranış olarak alışmazsak ana depremde ne yapacağımızı bilemeyiz çünkü o zaman 60-70 kat daha fazla sarsılacağız." ifadelerini kullandı.

5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da meydana gelen son depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"20 gün daha sürer"

Gün boyu meydana gelen artçı sarsıntılar sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan, 20 gün süreceğini belirterek "Bu depremler en az 20 gün daha sürer. Artçı depremler sürecektir. Sağlam bir yapı varsa korkmayın, gidin evinizde yatın. Ben de eve gidip yatacağım." diye konuştu.

"60-70 kat daha fazla sarsılacağız"

Biz bu depremleri çok yaşayacağız diyen Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü: 6 büyüklüğündeki depremi de görebiliriz bu süreçte. Ana deprem gelmeden önce bugün yaşadığımız depremin 10 katı daha büyük bir depremi de görebilirler. Bu depremlere alışmalıyız.