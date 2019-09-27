Artçı depremler sonrası Şişli'de balkon çöktü

İSTANBUL Şişli'de 5 katlı bir binanın 4. katında bulunan balkon, artçı depremler sonrası çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

5.8'le sarsılan İstanbul'da onlarca artçı deprem meydana geldi. Korkudan evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

4. kattaki balkon çöktü

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon, meydana gelen artçı depremler sonrasında 3. kat balkonunun üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bina tahliye edildi

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

464 bina hakkında hasar ihbarı

İstanbul Valiliği: Toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden bu sabah yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur. Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir." denildi.