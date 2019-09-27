Van'da öldürülen PKK'lı terörist 'Gri Liste'de çıktı

Van kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin 'Gri Liste'de bulunan Bayram Başkala olduğu ortaya çıktı.

Ardı ardına düzenlenen Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 ve Kıran-4 operasyonlarında bugüne kadar 43 terörist öldürüldü, inlerine girildi ve birçok mühimmat ele geçirildi.

Gri listedeki PKK'nın bombası öldürüldü

Jandarma birimleri tarafından 14 Eylül'de Van kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.